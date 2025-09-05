Дональд Трамп Пентагонду «Согуш министрлиги» деп атоого буйрук берди

АКШнын президенти Дональд Трамп Коргоо министрлигинин атын «Согуш министрлиги» деп өзгөртүүгө буйрук берди. Бул тууралуу Би-Би-Си билдирет.
Маалыматка ылайык, бүгүн америкалык лидер буйрукка кол коёт. Коргоо министри Пит Хегсетти мындан ары «согуш министри» деп да аташ мүмкүн болот. Ошол эле учурда Хегсетке жаңы аталышты мыйзам менен бекемдөө тапшырылды.
Эске салсак, АКШнын Куралдуу күчтөрүн жетектеген Пентагон 1789-жылы Жорж Вашингтон тарабынан түзүлгөн жана 1947-жылга чейин болгон Согуш департаментинин мураскери болуп саналат.
Формалдуу түрдө бөлүмдөрдү түзүү жана атын өзгөртүү Америка Кошмо Штаттарынын Конгрессинин карамагында, ошондуктан атын расмий өзгөртүү үчүн түзөтүү талап кылынат. Аткаруу буйругунун текстинде «Согуш министрлиги» аталышы коргонуу жөндөмдүүлүгүнө гана басым жасаган Коргоо министрлигине караганда чечкиндүүлүктүн жана даярдыктын күчтүү белгисин берет" деп айтылат.
Америкалык маалымат каражаттары белгилегендей, атын толугу менен өзгөртүү миллиарддаган долларды талап кылат. Ал үчүн жүздөгөн агенттиктердин атын, эмблемаларды, электрондук почта даректерин, формаларды ж.б. өзгөртүү талап кылынат.
Би-Би-Синин айтымында, бул кадам алдын ала айтылганы менен Кытайдагы парадга туш келди, анда бийликтер жаңы куралдарды көрсөтүштү, муну көпчүлүк АКШ жана анын союздаштарына түз билдирүү катары баалашты.