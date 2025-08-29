16:55
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды

Россиялык делегациянын Ош шаарына болгон иш сапарынын алкагында КР Улуттук олимпиада комитетинин жана Улуттук бокс федерациясынын президенти Умбеталы Кыдыралиев Мамдуманын депутаты Николай Валуевге Ардак грамота тапшырды.

КР Улуттук олимпиада комитетинен маалымдагандай, сыйлык тапшыруу аземи Ош шаарындагы балдар-өспүрүмдөр спорттук бокс мектебине баруу учурунда өттү.

Эске салсак, Николай Валуев супер оор салмакта WBA версиясы боюнча дүйнөнүн мурдагы чемпиону, учурда Мамлекеттик Думанын туризм жана туризм инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча комитетинин төрагасынын биринчи орун басары.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341479/
Кароо: 13323
Басууга
Теги
Азия оюндары −2026: Кыргызстандын волейболчу кыздары Катарды жеңди
Адылбек Касымалиев Кыргызстан улуттук курамасынын жаңы машыктыруучусуна жолукту
Азия оюндары — 2026: Айымкыз Айдаралиева сууда сүзүүдө өлкө рекордун жаңалады
Азия оюндары-2026: Мушкер Ырыскелди Дүйшеев коло медаль жеңди
Азия оюндары −2026. Дастан Каныбек уулу Кыргызстанга алгачкы медалды алып келди
Азия оюндары −2026. Кыргызстандын волейболчу кыздары жубатуу беттешинде утулду
CAFA чемпионаты: Кыргызстандык футболчу кыздар алтын медаль утту
Японияда XX Азия оюндары ачылды. Кыргызстандан 168 спортчу катышууда
19 секундда нокаут. UFC кыргызстандык Акбар Абдуллаевдин жеңишин жогору баалады
Азиада-2026: Быйылкы XX Азия оюндарынын өзгөчөлүгү эмнеде?
Эң көп окулган жаңылыктар
Азия оюндары &minus;2026. Кыргызстандын волейболчу кыздары жубатуу беттешинде утулду Азия оюндары −2026. Кыргызстандын волейболчу кыздары жубатуу беттешинде утулду
Азия оюндары &minus;2026. Дастан Каныбек уулу Кыргызстанга алгачкы медалды алып келди Азия оюндары −2026. Дастан Каныбек уулу Кыргызстанга алгачкы медалды алып келди
Японияда XX&nbsp;Азия оюндары ачылды. Кыргызстандан 168 спортчу катышууда Японияда XX Азия оюндары ачылды. Кыргызстандан 168 спортчу катышууда
Карызды төлөңүздөр: Бишкекте 5&nbsp;миңден ашык абоненттин жарыгы өчүрүлөт Карызды төлөңүздөр: Бишкекте 5 миңден ашык абоненттин жарыгы өчүрүлөт
23-сентябрь, шаршемби
15:29
Бишкектин чыгыш тарабында 23-25-сентябрь күндөрү газ болбойт Бишкектин чыгыш тарабында 23-25-сентябрь күндөрү газ бо...
15:14
Ажылык-2027: Зыяратчылар менингит жана сасык тумоого каршы эмделет
14:36
«Бишкекасфальтсервис» ишканасынын карызы 1,5 миллиард сомдон ашты
14:15
Ажылык-2027: Кыргызстандык ажылар үчүн бирдиктүү форма тигилет
14:01
Министрлер кабинетинин төрагасы иш сапары менен Кытайга барды