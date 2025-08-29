Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды

Россиялык делегациянын Ош шаарына болгон иш сапарынын алкагында КР Улуттук олимпиада комитетинин жана Улуттук бокс федерациясынын президенти Умбеталы Кыдыралиев Мамдуманын депутаты Николай Валуевге Ардак грамота тапшырды.
КР Улуттук олимпиада комитетинен маалымдагандай, сыйлык тапшыруу аземи Ош шаарындагы балдар-өспүрүмдөр спорттук бокс мектебине баруу учурунда өттү.
Эске салсак, Николай Валуев супер оор салмакта WBA версиясы боюнча дүйнөнүн мурдагы чемпиону, учурда Мамлекеттик Думанын туризм жана туризм инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча комитетинин төрагасынын биринчи орун басары.