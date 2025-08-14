19:28
Михаил Мишустин Евразиялык кеңештин жыйынына катышуу үчүн Чолпон-Атага келди

Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин Чолпон-Атага келгенин Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди.

Ал Кыргызстандын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 14-15-августка белгиленген Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышат.

Аны аэропорттон Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тосуп алды.

Сапардын алкагында эки тараптуу сүйлөшүүлөр, экономика, транспорт жана энергетика тармагындагы кызматташтыкты талкуулоо, ошондой эле Евразия кеңешинин негизги сессияларына катышуу каралган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339652/
