13:36
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Кыргызча

Эртең Чолпон-Атада Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өтөт

Эртең, 14-августта Чолпон-Ата шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны башталат. Күн тартибинде Евразия экономикалык биримдигинин алкагында экономикалык интеграцияны өнүктүрүүгө багытталган 20 маселе каралат

Мындан тышкары, Өкмөттөр аралык кеңеш ЕАЭБ алкагында бирдиктүү биржа товар рыногунда биржалык сооданы өнүктүрүү программасын бекитет жана 2024-жылдагы ЕАЭБдин мунай жана мунай продуктуларынын, ЕАЭБдин жаратылыш газынын жалпы рынокторун жүрүшү жөнүндө отчетторду угат, ошондой эле 2024-жылга карата трансчек аралык рыноктордогу атаандаштыктын абалы жана аларда жалпы атаандаштык эрежелерин бузуунун алдын алуу боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө Евразия экономикалык комиссиясынын отчету жөнүндө маалымат каралат.

Айрыкча, Евразия экономикалык биримдигинин алкагында макулдашылган транспорттук саясатты ишке ашыруунун негизги багыттары жана этаптары, дары-дармектердин жана медициналык буюмдардын жалпы рыногун өнүктүрүү концепциясы боюнча маселелер колго алынат.
