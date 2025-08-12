09:20
Криштиану Роналду сүйүктүүсү Жоржина Родригеске шакек тагып, үйлөнүүнү сунуштады

40 жаштагы атактуу футболчу Криштиану Роналду бойдокчулук менен коштошууга даяр. «Аль-Наср» клубунун жана Португалия курамасынын чабуулчусу тогуз жылдык мамиледен кийин сүйүктүүсү Жоржина Родригеске үйлөнүү сунушун киргизди. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жар салды.

«Ооба, мен сени сүйөм. Ушул жана тиги жашоодо», — деп жазган Жоржина социалдык тармакка бриллиант шакек менен сүрөтүн тиркеди.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды

Эске салсак, Роналду менен Родригес 2016-жылдан бери мамиледе болуп келет. Алардын тун кызы 2017-жылы төрөлгөн. 2022-жылдын апрель айында түгөйлөр эгиз неристелүү болушкан — бир уул жана бир кыз, бирок бала төрөт учурунда чарчап калган. Роналдунун мындан тышкары карын энеден дагы үч баласы бар.
