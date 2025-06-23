Ошто кытайлык компания курган шаарча «Эки дос» деп аталат

Ошто кытайлык «Куньлун» компаниясы курган шаарча «Эки дос» деп аталат. Бул тууралуу шаар мэри Жеңишбек Токторбаев билдирди.
Мэрдин айтымында, бир күн мурун ал УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев менен жолугуп, жогоруда аталган ысымды сунуштаган.
Жеңишбек Токторбаев турак-жайлары бузула турган Абдыкадыров, Навои, Көкүм-Бий, Жупас жана Жумабаев көчөлөрүнүн тургундары шаарга көчүрүлө турганын тактады.
«Мен дароо айтам: мэрге да, архитекторго да, вице-мэрге да эмес, эч кимге бир тыйын бербегиле. Мурунку бийликтин тушунда инвесторлордон 20-30 пайыз үлүшүн опузалап алган учурлар болгон. Эгер кимдир бирөө сизден акча сураса, кабарлаңыз», — деди ал чет элдик компаниянын жетекчисине кайрылып.
Мэр курулуш компаниясы курган шаарча кооз болушу керектигин, сентябрь айына чейин 280 үй бүткөрүлүшү керектигин баса белгиледи.
Мурдараак маалымдалгандай, кытайлык «Куньлун» курулуш компаниясы Ош шаарынын башкы планына ылайык жолдорду кеңейтүү жана каналдардын жээктерин ачуу максатында турак-жайы бузулган Ош шаарынын тургундарына 520 үй куруп берет.