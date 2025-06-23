15:37
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Ошто кытайлык компания курган шаарча «Эки дос» деп аталат

Ошто кытайлык «Куньлун» компаниясы курган шаарча «Эки дос» деп аталат. Бул тууралуу шаар мэри Жеңишбек Токторбаев билдирди.

Мэрдин айтымында, бир күн мурун ал УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев менен жолугуп, жогоруда аталган ысымды сунуштаган.

Жеңишбек Токторбаев турак-жайлары бузула турган Абдыкадыров, Навои, Көкүм-Бий, Жупас жана Жумабаев көчөлөрүнүн тургундары шаарга көчүрүлө турганын тактады.

«Мен дароо айтам: мэрге да, архитекторго да, вице-мэрге да эмес, эч кимге бир тыйын бербегиле. Мурунку бийликтин тушунда инвесторлордон 20-30 пайыз үлүшүн опузалап алган учурлар болгон. Эгер кимдир бирөө сизден акча сураса, кабарлаңыз», — деди ал чет элдик компаниянын жетекчисине кайрылып.

Мэр курулуш компаниясы курган шаарча кооз болушу керектигин, сентябрь айына чейин 280 үй бүткөрүлүшү керектигин баса белгиледи.

Мурдараак маалымдалгандай, кытайлык «Куньлун» курулуш компаниясы Ош шаарынын башкы планына ылайык жолдорду кеңейтүү жана каналдардын жээктерин ачуу максатында турак-жайы бузулган Ош шаарынын тургундарына 520 үй куруп берет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/333755/
Кароо: 19464
Басууга
Теги
Ош шаарындагы «Келечек» базарын көчүрүү иштери уланууда
Эрнис Толтоев Ош шаарынын мэринин орун басары болуп дайындалды
Ош шаарындагы эски базардын ордуна эмне курулат?
«Шаар сиздердикки бойдон калат»: Токторбаев Ош шаары менен коштошту
Оштогу таңкы рейд: Масалиев көчөсүндөгү Жекелик каналдын эки жээги сквер болот
Ошто көчөлөр кеңейтилип, чоң жолдун боюндагы имараттар буздурулат
Капиталдык оңдоо иштери аяктады. Ошто Шамшиев көчөсүндөгү көпүрө ачылды
Мирланбек Казыбай уулу Ош шаарынын мэринин орун басары болуп дайындалды
Оштогу түнкү рейддер: мэр кафе жана клуб ээлерине катуу сөгүш берди
Ошто аймактык башкармалыктарынын башчылары жаңы кызматтык унааларга ээ болушту
Эң көп окулган жаңылыктар
Минкаб 23&nbsp;ардак наамдарды бекитти. Аларды кимдер ала алат? Минкаб 23 ардак наамдарды бекитти. Аларды кимдер ала алат?
Ош&nbsp;шаарында Орусиянын жогорку окуу жайынын филиалы ачылат Ош шаарында Орусиянын жогорку окуу жайынын филиалы ачылат
14-июлга карата аба ырайы 14-июлга карата аба ырайы
15-июлга карата аба ырайы 15-июлга карата аба ырайы
16-июль, бейшемби
13:47
Жыл башынан бери 7 миңден ашык үй-бүлө социалдык келишим түздү Жыл башынан бери 7 миңден ашык үй-бүлө социалдык келиши...
13:41
Бүгүнкү доллардын курсу
09:05
Кыргызстанда негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 204 миллиард сомдон ашты
08:35
Чолпон-Атада ШКУ өлкөлөрүнүн искусство чеберлеринин чоң концерти өтөт
08:05
Бишкектин айрым аймактарында эки күн газ өчүрүлөт
15-июль, шаршемби
17:39
16-июлга карата аба ырайы
16:34
Кыргызстандын калкы 7,4 миллиондон ашты
15:31
Ноокен районунда 800дөн ашык адам селдин кесепеттерин жоюуда
15:05
Нарында бугу-маралдардын коругу 82 гектарга кеңейтилди