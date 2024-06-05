Сузактагы туунун өртөлүшү. «Хизбут-Тахрир» уюмунун жаш тарапкерлери кармалды

Кыргызстандын мамлекеттик желегин атайылап өртөгөн деген шек менен тыюу салынган «Хизбут-Тахрир» диний-экстремисттик уюмунун жактоочулары 19 жана 16 жаштагы кыздар кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борборунан билдиришти.
Коопсуздук кызматкерлери алар менен биргеликте террордук уюмдун жашыруун аялдар тармагын аныктап, ал жерде жалдоо менен алектенип жатышканын белгилешти.
«2024-жылдын 30-майына караган түнү Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Бек-Абад айылында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желектери атайылап өрттөлүп, андан кийин араб тилиндеги ак желектерге алмаштырылганы катталган. 1-июнда УКМК менен Ички иштер министрлигинин биргелешкен иш-чарасынын натыйжасында мамлекеттик символикаларды өрттөгөнгө уюштуруучулар жана күнөөлүүлөр аныкталды. Алар «Хизб ут-Тахрир» диний-экстремисттик уюмуна мүчө болгон Бек-Абад айылынын 19 жана 16 жаштагы тургундары болуп чыкты», — деп айтылат маалыматта.
Мындан тышкары, «Хизбут-Тахрир» уюмунун мүчөлөрү жана анын кылмыштуу пландарын билген 19 жаштагы А.К.М.нын жакын туугандары кармалган. 19 жаштагы А.К.Мдин апасы кармалган. — 45 жаштагы Т.М.Ю. жана анын 29 жаштагы агасы. Анын атасы мурда экстремисттик материалдарды сактагандыгы үчүн соттолгон. Учурда Россия Федерациясында иштеп жатат.
УКМК кошумчалагандай, 16 жаштагы А.Н. тууганынын көзөмөлүндө ата-энесиз чоңойгон, ал эми кыздын үй-бүлөсү салттуу исламды карманат.
Иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмыштын уюштуруучусу Бек-Абад айылынын дагы эки тургунунан экстремисттик идеологияга үйрөтүлгөнү аныкталган. Өрт коюунун уюштуруучуларына мамлекеттик символдорду жок кылуу боюнча да айып тагылган. Тергөөнүн жүрүшүндө кармалгандардын баары камакка алынды.