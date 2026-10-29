USD87.45EUR97.29RUB1.09
24.kg

Таш түшүрүү: Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолунда унаа кыймылына чектөө кирет

15:01, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg

2-ноябрдан 6-ноябрга чейин Боом капчыгайында, Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолунун 132-чакырымында коопсуз таштарды түшүрүү иштери жүргүзүлөт.

Иштер саат 09:00дөн 15:00гө чейин жасалат.

Бул мезгилде транспорттун кыймылы жарым-жартылай чектелип, жол бир тилке аркылуу уюштурулат.

30-40тан ашык унаа топтолуп калса, иштер убактылуу токтотулуп, транспорттун өтүүсү камсыздалат.

«Кыргыз темир жолу» мамлекеттик ишканасы жүрүү багытын алдын ала пландоону өтүнөт.

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18