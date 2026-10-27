Стамбулда эмчек рагын мультидисциплинардык жана жекече дарылоо
Эмчек рагын дарылоого гана адистешкен борбор
Эмчек рагы — аялдар арасында эң көп кездешкен онкологиялык оору бойдон калууда. Бирок медицинанын өнүгүшүнүн аркасында бул ооруну баштапкы этаптарында аныктап, ар бир бейтапка жекече терапия тандоо менен ийгиликтүү дарылоого болот.
Acıbadem клиникасында бейтапка биринчи диагноз коюлгандан тартып дарылоонун аякташына жана андан кийинки байкоого чейинки бардык этаптарда колдоо көрсөтүлөт. Бардык адистер бирдиктүү мультидисциплинардык системанын алкагында иш алып барышат.
Дарылоо тактикасы
Дарылоо тактикасы оорунун этабына, шишиктин биологиялык өзгөчөлүктөрүнө жана бейтаптын жеке өзгөчөлүктөрүнө жараша белгиленет.
Негизги ыкмалар:
- Хирургиялык кийлигишүү
- Нур терапиясы
- Системалык терапия (химио-, гормоналдык, таргеттик жана иммунотерапия)
Эмчек рагы айыгууга мүмкүн болгон оору: оору эрте аныкталган учурда бир гана операциянын жардамы менен толук айыгууга болот. Ал эми оору системалык мүнөзгө ээ болсо, туруктуу натыйжага жетишүү жана кайра кабыл алуу (рецидив) коркунучун азайтуу үчүн комплекстүү дарылоо колдонулат.
Органды сактап калуучу операциялар. Мүмкүнчүлүккө жараша онкопластикалык методикалар менен айкалышкан орган сактоочу операцияларга артыкчылык берилет. Мында шишик гана алынып, эмчектин негизги бөлүгү сакталып калат. Нур терапиясы менен айкалышканда, бул ыкма мастэктомия сыяктуу эле аман калуу көрсөткүчтөрүн камсыз кылат жана жашоо сапатын сактап калат.
Алдыңкы борборду эмне өзгөчөлөнтүп турат?
25 жылдан ашык убакыттан бери Acıbadem мамилесин төмөнкү негизги принциптер аныктайт:
- Мультидисциплинардык мамиле жана жекече пландаштыруу
- Алдыңкы технологиялар (визуализация, аз инвазивдүү биопсия, кароолчу лимфа түйүнүнүн биопсиясы)
- Адистердин тажрыйбасы жана инновацияларды туруктуу киргизүү
Мультидисциплинардык консилиумдун ролу
Онкологиялык консилиум — бул ар кандай профилдеги адистердин клиникалык учурду биргелешип талкуулоосу. Acıbadem клиникасында анын курамына хирург-маммологдор, медициналык жана радиациялык онкологдор, радиологдор, патологдор жана пластикалык хирургдор кирет.
Изилдөөлөрдү майда-чүйдөсүнө чейин баалоо так дарылоо планын түзүүгө, клиникалык чечимдердин сапатын жогорулатууга жана оорунун кайра кабыл алуу коркунучун азайтууга мүмкүндүк берет.
Байланыш маалыматтары:
Бишкек шаары, Сагынбай манасчы көчөсү, 101
+996 312 624 588
+996 702 000 252
Kyrgyzstan@acibadem.com
Сайт: acibadem.com.ru
Instagram: @acibadem. turkiye
Facebook: fb.com/ACIBADEM HealthcareServices
Telegram: t. me/acibadem_turkey