Словения элчиси менен Кыргызстандын ТИМи инвестиция тартуу маселесин талкуулашты
Тышкы иштер министринин орун басары Медер Абакиров Словения Республикасынын Кыргыз Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Аленка Сухадолник менен жолугушуу өткөрдү.
Тараптар саясий диалогду активдештирүү, парламенттер аралык жана гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү, келишимдик-укуктук базаны өркүндөтүү, ошондой эле соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулашты.
Ведомствонун басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, соода-экономикалык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйынын өткөрүү келечегине өзгөчө көңүл бурулду. Алдын ала саясий консультацияларды өткөрүүнүн жана эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда бизнес-форум уюштуруунун максатка ылайыктуулугу белгиленди. Өнөктөштүктүн келечектүү багыттары катары энергетика, гидроэнергетика жана туризм, анын ичинде тажрыйба алмашуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга словениялык инвестицияларды тартуу аталды.
Ошондой эле тараптар маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү келечегин, анын ичинде Кыргызстанда биргелешкен маданий иш-чараларды өткөрүүнү талкуулашты.
Жолугушуу словениялык дипломаттын демилгеси менен өттү.