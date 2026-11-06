Өзбекстандан өлкөгө өткөн Кара-Жантак айыл тургундарына үй документтери берилди
Баткен облусунун Кара-Жантак айылынын тургундарына 295 турак үйгө мамлекеттик актылар тапшырылды. Бул калктуу конуш кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо натыйжасында Өзбекстандын курамынан Кыргызстанга өткөн.
Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдиргендей, мамлекеттик актылар тургундарга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда тапшырылды.
Мурдараак айыл тургундары Кыргызстандын жаранынын паспортторун алышкан. Кара-Жантакта жалпысынан 1,2 миңге чукул адам жашайт.
Учурда бийлик өкүлдөрү айылдын инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча иш алып барууда. Алсак, узундугу 14 чакырымды түзгөн суу түтүктөрү тармагынын курулушу башталды. Долбоордун баасы 38 миллион сомду түзөт.
Мындан тышкары, айылды сугат суу менен камсыз кылуу үчүн наркы 316 миллион сомдук долбоор даярдалды. Аны жакынкы аралыкта ишке ашыруу пландалууда.
Ошондой эле социалдык объекттерди куруу боюнча да иштер жүргүзүлүүдө: мектеп үчүн 1,76 гектар, ал эми бала бакча үчүн 0,6 гектар жер тилкеси бөлүнгөн.
Эске салсак, 2024-жылы мурда Өзбекстандын Фергана облусунун курамына кирген Кара-Жантак айылы Баткен облусунун Кадамжай шаарынын юрисдикциясына өткөн. Бул кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын макулдашуусунун алкагында ишке ашкан.