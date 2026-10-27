Кыргызстанда кумар оюндары салыгынан 600 миллион сомго чейин киреше күтүлүүдө
Кыргызстанда кумар оюндарынын салыгынан 600 миллион сомго чейин киреше түшөрү күтүлүүдө. Мындай маалыматтар 2027-жылга республикалык бюджеттин мыйзам долбоорунда камтылган.
Бул 2026-жылга бекитилген пландан 20 пайызга көп экени белгиленет (анын көлөмү 500 миллион сомду түзөт).
Финансы министрлигинин маалыматы боюнча, 2025-жылы кумар оюндарынын салыгынан 466,2 миллион сом түшкөн.
2028 жана 2029-жылдарга карата божомол да 600 миллион сом деңгээлинде сакталган.
2026-жылдын январынан августуна чейин кумар оюндарынан 443,4 миллион сом салык жыйналган, анын 422,7 миллион сомун казинолор төлөгөн. Калган бөлүгү — букмекердик конторалардын, тотализаторлордун жана компьютердик симуляторлордун оюн автоматтарынын ишмердүүлүгүнөн түшкөн.