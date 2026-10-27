USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

Кыргызстанда кумар оюндары салыгынан 600 миллион сомго чейин киреше күтүлүүдө

09:05, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстанда кумар оюндарынын салыгынан 600 миллион сомго чейин киреше түшөрү күтүлүүдө. Мындай маалыматтар 2027-жылга республикалык бюджеттин мыйзам долбоорунда камтылган.

Бул 2026-жылга бекитилген пландан 20 пайызга көп экени белгиленет (анын көлөмү 500 миллион сомду түзөт).

Финансы министрлигинин маалыматы боюнча, 2025-жылы кумар оюндарынын салыгынан 466,2 миллион сом түшкөн.

2028 жана 2029-жылдарга карата божомол да 600 миллион сом деңгээлинде сакталган.

2026-жылдын январынан августуна чейин кумар оюндарынан 443,4 миллион сом салык жыйналган, анын 422,7 миллион сомун казинолор төлөгөн. Калган бөлүгү — букмекердик конторалардын, тотализаторлордун жана компьютердик симуляторлордун оюн автоматтарынын ишмердүүлүгүнөн түшкөн.

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18