Кыргызстанда 16 жыл ичинде пенсионерлердин саны эки эсеге көбөйдү
Кыргызстанда акыркы 16 жылда пенсионерлердин саны 2 эседен ашык көбөйүп, 826 миң адамга жетти. Бул тууралуу Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев «Биринчи радиодогу» «Ачык кабинет» программасынын түз эфиринде билдирди.
Анын айтымында, 2010-жылы өлкөдө 400 миңге жакын пенсионер болгон. 2026-жылдын 1-ноябрына карата алардын саны 826 миңге жетти.
Ошол эле учурда акыркы 4 жылда эле пенсия алуучулардын саны 100 миң адамга көбөйгөн.
Соцфонддун башчысы белгилегендей, пенсионерлердин санынын өсүшү пенсиялык камсыздоого кеткен чыгымдардын кыйла көбөйүшү менен коштолууда.
2021-жылы пенсия төлөөгө 52 миллиард сом багытталган. 2026-жылы пенсиялык төлөмдөрдүн бюджети 122 миллиард сомго жетти. Мекеменин божомолу боюнча, 2027-жылы ал 150 миллиард сомго чейин өсүшү мүмкүн. Ошентип, 5 жыл ичинде пенсияга кеткен жылдык чыгымдар 2 эседен ашык көбөйдү.
Бактияр Алиев ошондой эле акыркы 3 жылда Кыргызстанда 11 өзгөртүүнү камтыган пенсиялык реформанын биринчи этабы жүргүзүлгөнүн айтып берди. Алардын бири пенсия чектөө үчүн зарыл болгон минималдуу эмгек стажын кыскартуу болду. Башында ал 5 жылга чейин кыскартылган, 2026-жылы 6 жылды түзөт, ал эми 2027-жылы 7 жылга чейин көбөйөт.
Соцфонддун башчысынын айтымында, эмгек тажрыйбага болгон талаптардын төмөндөшү көбүрөөк жарандарга пенсиялык камсыздоо укугун алууга мүмкүндүк берди. Бул да алардын санынын өсүшүнө түрткү болгон факторлордун бири болуп калды.
Мындан тышкары, өлкөдө пенсиялык төлөмдөрдү жогорулатуу уланууда. Алиевдин маалыматы боюнча, 2026-жылдын октябрынан тарта пенсиянын орточо көлөмү 12 миң 880 сомго жетти, ал эми 2021-жылы 6 миң сомдун тегерегинде болгон.
Көпчүлүк алуучулар үчүн минималдуу пенсия 8 миң 800 сомго чейин жеткирилди. Ошол эле учурда айрым категориялар үчүн эсептөөнүн өзгөчө эрежелери колдонулат, ошондуктан иш жүзүндөгү төлөмдөр бул суммадан төмөн болушу мүмкүн.
Соцфонддун башчысы алуучулардын санынын көбөйүшүн жана төлөмдөрдү туруктуу каржылоону камсыз кылуу зарылдыгын эске алуу менен пенсиялык системаны реформалоо уланып жатканын баса белгиледи.