Чек арадагы миллиарддар. Кыргызстандын бажысы канча акча чогултту?
Кыргызстандын Мамлекеттик бажы кызматы 2026-жылдын январь — октябрь айларында республикалык бюджетке 156 миллиард 600 миллион сом чогулткан. Бул тууралуу Бажы кызматынын төрагасы Улан Кимсанов «Биринчи радионун» эфиринде билдирди.
Анын айтымында, бул мезгилге бажы төлөмдөрүн чогултуу планы 142 миллиард 600 миллион сомду түзгөн. Ошентип, бажы кызматы планды 14 миллиард сомго, же болжол менен 9,8 пайызга ашыра аткарды.
Улан Кимсанов чогултуунун көбөйүшү ведомствонун ишиндеги комплекстүү өзгөрүүлөргө, анын ичинде бажы жол-жоболорун санариптештирүүгө, өткөрүү пункттарын модернизациялоого, чек аранын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жана аткезчиликке каршы күрөштү күчөтүүгө байланыштуу экенин белгиледи.
Анын сөзү боюнча, 2026-жылдын 10 айында бажы кызматынын кызматкерлери бажы эрежелерин бузуунун 19 миңден ашуун учурун аныкташты. Аныкталган фактылардын 400гө жакынында кылмыш белгилери болуп, алар боюнча тиешелүү иштер козголду.
Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында мамлекеттик бюджетке дээрлик 1 миллиард 500 миллион сом кайтарылды.
Бажы кызматынын башчысы ведомство ак ниет ишкерлер үчүн жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү менен бирге аткезчиликке, бажы төлөмдөрүнөн качууга жана башка мыйзам бузууларга каршы күрөштү улантарын баса белгиледи.
Эске салсак, эфирдин башында келтирилген маалыматтар боюнча, 2026-жылдын 10 айында Кыргызстандын республикалык бюджетинин жалпы кирешеси 693 миллиард 800 миллион сомго жетип, пландан 27 миллиард 900 миллион сомго ашты.