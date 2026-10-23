Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолунда таштар түшүрүлүп, каттамга чектөө кирет
26-октябрдан 30-октябрга чейин Боом капчыгайында, Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолунун 131-чакырымында кооптуу таштарды түшүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу «Кыргыз темир жолу» мамлекеттик ишканасы билдирди.
Таш кулаттуу иштеринин убактысы — саат 9:00дөн 15:00гө чейин.
Бул мезгилде унаа кыймылы жарым-жартылай чектелип, өтүү бир тилке аркылуу уюштурулат.
30-40дан ашык унаа топтолуп калган учурда иштер убактылуу токтотулуп, унаалардын өтүүсү камсыздалат.