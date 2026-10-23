USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолунда таштар түшүрүлүп, каттамга чектөө кирет

12:04, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg

26-октябрдан 30-октябрга чейин Боом капчыгайында, Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолунун 131-чакырымында кооптуу таштарды түшүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу «Кыргыз темир жолу» мамлекеттик ишканасы билдирди.

Таш кулаттуу иштеринин убактысы — саат 9:00дөн 15:00гө чейин.

Бул мезгилде унаа кыймылы жарым-жартылай чектелип, өтүү бир тилке аркылуу уюштурулат.

30-40дан ашык унаа топтолуп калган учурда иштер убактылуу токтотулуп, унаалардын өтүүсү камсыздалат.

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18