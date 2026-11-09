Ала-Арчада дайынсыз болуп жаткан 14 жаштагы өспүрүмдү издөөгө тик учак тартылат
7-ноябрда Ала-Арча капчыгайында дайынсыз жоголгон 14 жаштагы өспүрүмдү издөө иштери күчөтүлдү. Издөө операциясына тик учак, тажрыйбалуу альпинисттер жана учкучсуз аппараттарды колдонгон ыктыярчылар тартылат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди.
Маалыматка ылайык, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин жетекчилиги алдында онлайн жыйын өтүп, издөө иштерин күчөтүү тапшырмасы берилген.
Учурда издөө иштерине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, тажрыйбалуу альпинисттер жана дрон учурган ыктыярчылар катышууда. Мындан тышкары, тоолуу аймакты текшерүү үчүн тик учак да тартылат.
Эске салсак, 2011-жылы туулган өспүрүм 7-ноябрда эртең менен үйүнөн чыгып баратып, агасына «Ала-Арча» жаратылыш паркына чуркаганы баратканын айткан. 2GIS тиркемесинин геолокация маалыматына ылайык, анын акыркы жайгашкан жери «Электро» чокусунун аймагында катталган.