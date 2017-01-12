16:03
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Культура

В Бишкеке покажут кыргызско-японскую драму «Радуга после дождя»

С 19 января в Бишкеке начнется премьерный показ кыргызско-японской драмы «Радуга после дождя».

Два главных героя фильма: Болот - богатый бизнесмен и Бакыт - полная его противоположность. Кажется, их пути не пересекутся. Но судьба вновь и вновь сталкивает их в самых неприятных ситуациях.

Бакыт влюбится в сестру Болота. Чтобы соответствовать ее социальному положению, он притворяется успешным человеком. Обман станет началом большого конфликта, разрешить который героям будет непросто. Что перевесит - любовь или ненависть, дружба или предательство, человечность или гордость?

Это первый полнометражный фильм режиссера Абая Усеналиева.

Как рассказал ИА «24.kg» режиссер, картина снималась несколько лет в Кыргызстане и Японии. «Это драма с элементами комедии. Фильм не без юмора», - уточнил Абай Усеналиев.

Композитором фильма является Эри Сузуки - талантливый японский джазовый музыкант, которая, по словам создателей фильма, подошла со всей ответственностью, сопереживая каждому герою картины.

Гланые роли исполнили Бакай Бакир улуу, Бакыт Шаршембиев, Айжамал Осмонова, Микоко Сакурадо, Адиль Чекилов, Адиль Кайыпов.
Ссылка: https://24.kg/kultura/43067/
просмотров: 1141
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша: куда сходить в будни
Фильм кыргызского режиссера «В поисках мамы» выходит в прокат
Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке
Всемирно известная джазовая вокалистка Мишель Уокер выступит в Бишкеке
В Бишкеке прошел концерт, посвященный памяти жертв крушения Ту-154
Афиша: куда сходить в будни
Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке
В Бишкеке состоялась премьера фильма о фильме «Кентавр»
Начался прием заявок на участие в национальной кинопремии «Ак илбирс»
Афиша: куда сходить в будни
Бизнес
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда