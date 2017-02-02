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Советником президента Кыргызстана назначили Миру Карыбаеву

Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Миры Карыбаевой своим советником, освободив ее от ранее занимаемой должности. Об этом сообщил отдел информационной политики АП КР.

Мира Карыбаева родилась в городе Бишкеке. В 1989 году с отличием окончила исторический факультет Киргизского государственного университета по специальности «история», кандидат философских наук.

1989-1992 годы – старший лаборант, преподаватель в Кыргызском государственном национальном университете;

С 1992 года – младший научный сотрудник Национальной академии наук КР, ученый секретарь Центра научных исследований Национальной академии наук КР;

1996-2004 – координатор Фонда имени К.Аденауэра по КР;

С 2000 года – доцент Академии управления при президенте КР;

С 2008-го – координатор неформальной сети НПО «Женская законодательная инициатива»;

С ноября 2010-го – эксперт отдела экспертно-аналитического обеспечения администрации президента КР, заведующая отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента;

2010-й - завотделом по вопросам этнического развития, религиозной политики и связям с общественностью аппарата президента КР;

2015-й - завотделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР в ранге заместителя руководителя аппарата президента;

С сентября 2016-го - заместитель руководителя аппарата президента.

Государственный советник государственной службы III класса. Автор 14 научных публикаций.
Ссылка: https://24.kg/kadry/44276/
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