07:46
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Кадры

На ТЭЦ Бишкека сменился директор

Андрей Воропаев покинул пост директора ТЭЦ Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Электрические станции».

Отмечается, что истек срок контракта с Андреем Воропаевым. Продлевать его он не стал.

Теплоцентраль возглавил бывший главный инженер Нурлан Омуркул уулу. Он трудится на столичной ТЭЦ с 1992 года.

1992–1994 – машинист-обходчик гидроузлов КЦ №1 ТЭЦ Бишкека;

1994–1996 - машинист-обходчик котельного оборудования 5 группы КЦ №1;

1996–2006 - старший машинист котельного оборудования 7 группы;

2006–2010 - начальник смены котельного цеха;

2010–2013 – начальник котельного цеха;

С 2013 года - главный инженер.
Ссылка: https://24.kg/kadry/43700/
просмотров: 815
Версия для печати
Материалы по теме
В ФУГИ сменился заместитель руководителя
В Нарыне новый мэр
В Кыргызстане главой финансовой разведки стал Айбек Кадыралиев
В Кыргызстане Службу по борьбе с экономическими преступлениями возглавил Замирбек Осмонов
Национальную комиссию по государственному языку возглавил Назаркул Ишекеев
В Бишкеке появился новый главный архитектор
Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Вопросами производства и геологоразведки в «Кыргызалтыне» займется Талант Казаков
Тугелбай Казаков назначен министром культуры
И.о. министра культуры КР назначен Тугелбай Казаков
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom