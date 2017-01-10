В Кыргызстане Службу по борьбе с экономическими преступлениями возглавил Замирбек Осмонов

Замирбека Осмонова назначили председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы кабмина.
По его данным, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.
Представляя коллективу нового главу ГСБЭП, глава правительства обозначил основные задачи ведомства на 2017 год. В частности, принять исчерпывающие меры по возмещению ущерба, причиненного государству экономическими и коррупционными преступлениями, и усилить работу:
«Председатель ГСБЭП несет персональную ответственность за экономическую безопасность республики и состояние борьбы с экономическими видами преступлений», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Ранее Замирбек Осмонов возглавлял Государственную налоговую службу при правительстве КР.