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В Кыргызстане Службу по борьбе с экономическими преступлениями возглавил Замирбек Осмонов

Замирбека Осмонова назначили председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы кабмина.

По его данным, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.

Представляя коллективу нового главу ГСБЭП, глава правительства обозначил основные задачи ведомства на 2017 год. В частности, принять исчерпывающие меры по возмещению ущерба, причиненного государству экономическими и коррупционными преступлениями, и усилить работу:

  • по выявлению фактов уклонения от налогов и лжепредпринимательства;
  • по возмещению средств в государственный бюджет;
  • мобильных групп по выявлению теневых схем в сфере оборота алкогольной продукции;
  • по выявлению коррупционных проявлений в экономике, правоохранительных и контролирующих органах, в топливно-энергетическом, агропромышленном секторах, в сфере образования, в органах местного самоуправления (земельно-имущественные отношения).

«Председатель ГСБЭП несет персональную ответственность за экономическую безопасность республики и состояние борьбы с экономическими видами преступлений», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Ранее Замирбек Осмонов возглавлял Государственную налоговую службу при правительстве КР.
Ссылка: https://24.kg/kadry/42951/
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