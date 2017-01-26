13:39
+20
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Финансы

В январе в Кыргызстане наблюдается невыполнение планов по сборам, но чиновники оптимистичны

Правительство Кыргызстана рассчитывает на дополнительные доходы бюджета. Однако по итогам 25 дней января наблюдается невыполнение планов по сборам.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел совещание по вопросу исполнения республиканского бюджета и доходной части за январь 2017 года.

Министр финансов Адылбек Касымалиев сообщил, что Государственная налоговая служба собрала налогов лишь на 87,6 процента от плана поступлений в госбюджет и 80,5 процента – в республиканскую казну.

  • Государственная таможенная служба план по таможенным платежам исполнила пока только на 75 процентов, Социальный фонд – на 80,1 процента.

При этом чиновники заверяют, что за оставшиеся четыре рабочих дня увеличится поступление денег, и планы будут выполнены.

На совещании также рассмотрен план по обеспечению дополнительных поступлений в государственный бюджет в 2017 году. Согласно документу, ожидается собрать еще около 8 миллиардов сомов сверх утвержденного бюджета.

«Сооронбай Жээнбеков потребовал от руководителей министерств и ведомств провести детальный анализ по оптимизации расходов и до 15 февраля 2017 года завершить этот процесс в государственных органах», - комментируют в пресс-службе кабмина.
Ссылка: https://24.kg/finansy/43891/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
С начала года от госценных бумаг в бюджет поступило 14,6 миллиарда сомов
С начала года в бюджет Кыргызстана вернули 3,4 миллиарда сомов долгов
Жогорку Кенеш принял бюджет Кыргызстана на 2017 год
Бюджет.kg: доходы падают, аппетиты растут
Дефицит бюджета: какие расходы Минфин пустит под нож
Расходы бюджета Кыргызстана сократят на 14 миллиардов сомов
В Кыргызстане сократят доходную часть бюджета-2016
На непонятные программы в 2017 году Жогорку Кенеш готов потратить свой годовой бюджет
Бюджет-2017. Чиновники как любители поездок
В августе на зарплату потратили из бюджета почти 1,5 миллиарда сомов
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!