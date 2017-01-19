13:39
+20
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Финансы

Более $170 миллионов кредитов от Фонда развития получили предприниматели Кыргызстана

Российско-Кыргызский фонд развития на сегодня выдал льготные кредиты на сумму $175 миллионов для реализации 637 проектов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

С момента создания РКФР выдаются льготные кредиты предпринимателям страны в размере до $3 миллионов через банки «РСК Банк» и «Айыл Банк». В настоящее время работа ведется через банк «Кыргызстан» и «БТА Банк».

Отмечается, что приоритетными отраслями финансирования являются агропромышленный комплекс, швейная, текстильная, обрабатывающая, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт, туризм и медицина. 
Ссылка: https://24.kg/finansy/43507/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Власти Кыргызстана ждут от Российско-Кыргызского фонда развития скорейшего оживления экономики страны
Плюшки от Фонда развития
Средств Фонда развития хватит на два года операционной деятельности
Бакыт Курманбеков: Мы смягчили условия, но практика рассмотрения кредитов Фондом развития остается жесткой
В 2016 году Российско-Кыргызский фонд развития планирует профинансировать 15 проектов на $107 миллионов
Российско-Кыргызский фонд развития изменит условия кредитования для желающих развивать садоводство
Нурсулу Ахметова: Российско-Кыргызский фонд готов активно и эффективно работать в 2016 году
В 2016 году фермерам Кыргызстана планируют выдать более 3 миллиардов сомов из средств Фонда развития
Российско-Кыргызский фонд развития купит ценные бумаги КР в инвалюте
В Российско-Кыргызском фонде развития планируют в 2016 году одобрить 26 крупных проектов
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!