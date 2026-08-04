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Meat at 680 soms per kilogram: Ministry lists food truck locations

Food trucks selling meat at 680 soms per kilogram, organized by Kyrgyz Agroholding OJSC under the Ministry of Water Resources, Agriculture and Processing Industry of the Kyrgyz Republic, are operating at the following locations in Bishkek:

  • Alamedin-1 residential area, 7/1, Sagynbay Manaschy Street (parking area on the eastern side);
  • Kok-Zhar microdistrict, 3/1 (adjacent parking area);
  • Intersection of 7 April and Akhunbayev streets (Globus hypermarket parking area);
  • Intersection of Kievskaya and Kuliev streets (western parking area of Bereket Universal market);
  • Tunguch microdistrict (Globus hypermarket parking area);
  • Orto-Sai market (Oberon parking area);
  • Intersection of Gagarin and Kosmicheskaya streets (Globus hypermarket parking area);
  • Lenin Street, 135;
  • Nizhny Dzhal microdistrict, Tynaliev Street (Globus hypermarket parking area);
  • Intersection of Moskovskaya and Shopokov streets.
link: https://24.kg/english/384063/
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