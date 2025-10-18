08:51
CEC of Kyrgyzstan registers 11 candidates for Zhogorku Kenesh (list)

At its meeting on October 17, the Central Election Commission of the Kyrgyz Republic (CEC) decided to register candidates nominated for the Zhogorku Kenesh in multi-mandate constituencies.

The CEC press service provided the list of candidates:

  • Dastan Bekeshev — candidate in multi-mandate constituency No. 22;
  • Nilufar Alimzhanova — candidate in multi-mandate constituency No. 4;
  • Asel Nabieva — candidate in multi-mandate constituency No. 1;
  • Mirgul Temirbaeva — candidate in multi-mandate constituency No. 1;
  • Baktiyar Kalpayev — candidate in multi-mandate constituency No. 2;
  • Farkhat Kozhomkulov — candidate in multi-mandate constituency No. 26;
  • Erkin Biybosunov — candidate in multi-mandate constituency No. 18;
  • Eldar Abakirov — candidate in multi-mandate constituency No. 26;
  • Mariakan Uturbaeva — candidate in multi-mandate constituency No. 14;
  • Taalaibek kyzy Zhyldyz — candidate in multi-mandate constituency No. 30;
  • Kamila Talieva — candidate in multi-mandate constituency No. 1.

The working group for the receipt and verification of electoral documents submitted by candidates and political parties determined that the candidates’ electoral documents comply with the legal requirements for candidates and recommended their registration.

Registered candidates will be issued certificates of the established form.
