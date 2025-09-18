18:15
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
English

Roads to be closed on September 21 due to Bishkek Snow Leopard Run marathon

Several streets in Bishkek will be temporarily closed to traffic on September 21 due to Bishkek Snow Leopard Run 2025 charity marathon. The City Hall’s press service reported.

Traffic restrictions will be in effect from 6.30 a.m. to 1 p.m. on the following sections:

  • Chui Avenue (from Manas Avenue to Abdrakhmanov Street)
  • Abdrakhmanov Street (from Chui Avenue to Imanaliev Street)
  • Imanaliev Street (from Abdrakhmanov Street to Chingiz Aitmatov Avenue)
  • Masaliev Street (from Abdrakhmanov Street to Chingiz Aitmatov Avenue, north side)
  • Chingiz Aitmatov Avenue (from Imanaliev Street to Chui Avenue).

City authorities advise drivers to plan their routes in advance and take the restrictions into account.
link: https://24.kg/english/344039/
views: 140
Print
Related
Night Run — 2025 race takes place in Bishkek
Southern Highway to be closed in Bishkek on June 14 due to Night Run
Run the Silk Road — SCO marathon kicks off in Cholpon-Ata
Issyk-Kul region to host marathon, fair, festival and forum on May 3
Athletes from Kyrgyzstan win medals at Tashkent International Marathon
Kyrgyzstan joins Turkic Alliance of Long Runs
Kyrgyz runner Ilya Tyapkin wins International Marathon
Ainuska Kalil kyzy takes 1st place at International Half Marathon in Uzbekistan
Kyrgyzstani takes second place at ultramarathon in Malaysia
Several streets to be closed in Bishkek due to charity marathon
Popular
Bishkek hosts talks on new cooperation projects with Prince Rahim Aga Khan V Bishkek hosts talks on new cooperation projects with Prince Rahim Aga Khan V
Finance Ministry of Kyrgyzstan names key economic risks for 2026–2030 Finance Ministry of Kyrgyzstan names key economic risks for 2026–2030
Vice President of Turkey to pay official visit to Kyrgyzstan Vice President of Turkey to pay official visit to Kyrgyzstan
President Sadyr Japarov opened Islamic Academy in Tokmak city President Sadyr Japarov opened Islamic Academy in Tokmak city
18 September, Thursday
17:27
Kyrgyz woman serving sentence in China returned home Kyrgyz woman serving sentence in China returned home
17:18
SCNS Chairman on renaming Jalal-Abad and possible capital relocation
16:54
Roads to be closed on September 21 due to Bishkek Snow Leopard Run marathon
16:45
National brands of Kyrgyzstan showcased at exhibitions in Malaysia and Russia
16:38
Intersection of Leo Tolstoy and Asanaliev streets to be closed for repairs