Roads to be closed on September 21 due to Bishkek Snow Leopard Run marathon

Several streets in Bishkek will be temporarily closed to traffic on September 21 due to Bishkek Snow Leopard Run 2025 charity marathon. The City Hall’s press service reported.
- Chui Avenue (from Manas Avenue to Abdrakhmanov Street)
- Abdrakhmanov Street (from Chui Avenue to Imanaliev Street)
- Imanaliev Street (from Abdrakhmanov Street to Chingiz Aitmatov Avenue)
- Masaliev Street (from Abdrakhmanov Street to Chingiz Aitmatov Avenue, north side)
- Chingiz Aitmatov Avenue (from Imanaliev Street to Chui Avenue).
City authorities advise drivers to plan their routes in advance and take the restrictions into account.