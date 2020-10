The extraordinary meeting of the Parliament of Kyrgyzstan will be broadcast live. The head of the press service of the Parliament, Ibraim Nurakun uulu, announced on Facebook.

ЖКнын VI чакырылышынын депутаттарына: бүгүн, 10-октябрда ЖКнын кезексиз жыйыны болот. КТРК, Пирамида, ЭлТР каналдарынан түз эфирде чагылдырылат. 16:00 Опубликовано Ibraim Nurakun Uulu Суббота, 10 октября 2020 г.

According to him, the extraordinary meeting was postponed to 16.00. The Kyrgyzstanis will be able to watch it on OTRK, Pyramida and ElTR TV channels.