Запрет на экспорт нефти. Куда уходят ГСМ из Кыргызстана

Министерство экономики предлагает ввести полугодовой запрет на вывоз сырой нефти в Таджикистан и Узбекистан. Нефтеперерабатывающие отечественные заводы простаивают, в то время как добытую нефть увозят в соседние республики. Объемы хоть и незначительные, но продаваться не должны.

ИА «24.kg» попыталось разобраться, чем обусловлен запрет и может ли он повлиять на цены на бензин.

Нефть дорожает

За пару недель цены на ГСМ в Кыргызстане выросли на 2 сома. Цена бензина Аи-92 в Бишкеке перевалила за отметку в 44 сома за литр. Цены на бензин Аи-95 и дизельное топливо достигли 47 и 45 сомов соответственно.

ГСМ ввозятся в Кыргызстан только из России. Стоимость выросла из-за повышения отпускных цен на российских нефтеперерабатывающих заводах. В КР добывают нефть, но ее объемы настолько мизерные, что покрыть потребность заводов неспособны.

По данным Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, потребность в сырой нефти составляет около 1,5 миллиона тонн. Ежегодная добыча — 130 тысяч тонн. Нефтеперерабатывающие заводы фактически загружены на 50–70 процентов. При этом нефть выгоднее отправить на экспорт, чем переработать в стране.

Запасы неразведанных ресурсов нефти и газа составляют около 289 миллионов тонн условного топлива. Работают 15 нефтегазовых месторождений с разведанными промышленными запасами нефти в 11,6 миллиона тонн нефти и 4,9 миллиарда кубометров природного газа. Их ресурсы выработаны на 70 процентов. Оставшиеся запасы нефти являются трудноизвлекаемыми.

Как рассказал ИА «24.kg» заместитель председателя ГКПЭН Алымбек Орозбеков, запрет на экспорт нефти поможет местным заводам увеличить переработку сырья.

«Сырая нефть должна идти на наши заводы, чтобы добавочная стоимость оставалась в стране. Для чего тогда нам НПЗ, если они не работают даже на половину своей мощности? На мировом рынке цены на нефть растут. В России оптовые цены поднимаются, что повлияло и на нас», — отметил он.

Введя запрет, Кыргызстан сможет какую-то часть потребности в ГСМ перекрыть собственным сырьем.

«Наша нефть дешевле, но и качество ниже. Заводы не провели еще модернизацию и не могут выпускать топливо экологического класса К4 и К5. Мощности для переработки хватает. Однако столько своего сырья нет», — добавил Алымбек Орозбеков.

Кыргызстан прорабатывает с Россией вопрос поставки сырой нефти, но для российской экономики это невыгодная сделка. Рентабельнее продавать светлые нефтепродукты.

«Если мы будем ориентироваться только на наши заводы, качественного бензина не будет. Ситуация еще больше усугубится. Из России поступает бензин высокого качества», — сказал Алымбек Орозбеков.

Зато свое

В ГКПЭН считают, что запрет на экспорт необходимо вводить незамедлительно, тогда положительный эффект будет ощутимее.

«Скоро у фермеров начнутся уборочные работы. Если нефть будут перерабатывать в Кыргызстане, увеличится количество светлых нефтепродуктов. Остатки от переработки будут использованы для подготовки к осенне-зимнему периоду», — считает Алымбек Орозбеков.

Однако в анализе регулятивного воздействия отмечены и отрицательные стороны. В первую очередь они касаются нефтедобывающих компаний. Введение запрета установит нормативные барьеры для предпринимателей, планирующих вывозить сырую нефть отечественного производства на экспорт, что приведет к коррупционным рискам.

Более того, это может привести к спорам между закупщиками сырой нефти отечественного производства и добывающими организациями.

Полный запрет сделает невозможными внешнеторговые сделки, по которым, возможно, уже оплачены авансы.

Регулирование будет способствовать увеличению потребления отечественных товаров гражданами страны, что положительно скажется на процессе импортозамещения. Не стоит забывать, что качество отечественного топлива на порядок ниже импортного.

Министр экономики КР Олег Панкратов считает, что введение запрета не окажет существенного влияния на цены, но поможет нефтеперерабатывающим заводам.

«Есть конкурентная борьба, производители хотят получать сырье дешевле. Регулирование местной торговли вводится для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Объемы не велики, чтобы повлиять на снижение цен на ГСМ. 20-30 тысяч тонн на цену существенного влияния не окажут. Наша цель — создать конкурентный рынок, чтобы появились альтернативные поставщики. Конкуренция приведет к снижению стоимости топлива», — рассказал он ИА «24.kg».

По его словам, Министерство экономики прорабатывает вопрос поставки ГСМ из Казахстана. Цены в России растут. Одновременно прорабатываем механизмы, чтобы обеспечить сырой нефтью местные заводы. Цены постепенно будут стабилизироваться.

Убытки нефтедобытчиков

Нефть в Кыргызстане добывает ОАО «Кыргызнефтегаз». Компании выгоднее продать сырье, нежели отправить на переработку. Как рассказал генеральный директор Рашид Бостонов, в прошлом году компании разрешили экспортировать 1,2 тысячи тонн в месяц.

«Из Ляйлякского района невыгодно оправлять нефть на переработку в Джалал-Абад. За каждый переработанный литр убыток составляет 3,5 сома. К тому же дорога загружена, транспортировать топливо неудобно», — отметил он.

Продавая сырую нефть, «Кыргызнефтегаз» зарабатывает 3-4 сома за литр. Ежегодная прибыль составляет 36 миллионов сомов.

Компания намерена добиться разрешения продавать сырую нефть хотя бы из Ляйлякского района, чтобы не терять на транспортировке. «Запрет вводить нужно обоснованно, а не рубить сплеча. Нужно выслушать и наши доводы, экономические обоснования, а потом принимать решение», — считает Рашид Бостонов.

Контрабандный путь

В Кыргызстан практически не завозят нефть из других стран. НПЗ «Джунда» работает на сырье, которое добывает «Кыргызнефтегаз» в Джалал-Абадской области.

«Больших поставок нефти нет, если только какая-то контрабанда. Продают именно отечественную нефть», — рассказал Алымбек Орозбеков.

С начала года выявлено 40 фактов незаконного ввоза ГСМ в Кыргызстан из Казахстана в количестве 136 тысяч 335 литров без соответствующих документов. В 2017-м вывезено 214,5 тысячи литров ГСМ.

Контрабандное топливо отправляют в Таджикистан. Туда российские компании — ПАО «Газпромнефть Россия», ПАО «Орскнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» — экспортируют нефтепродукты. Кыргызстан выступает лишь транзитной страной.

Топливо из России поступает в Кыргызстан железнодорожными цистернами, а потом уже местные грузоперевозчики поставляют его в Таджикистан.

Бытует мнение, что Кыргызстан продает беспошлинное топливо в соседние страны. Министр экономики далек от этой мысли.

«Беспошлинно нам отправляют в рамках квоты для покрытия собственной потребности. Если будем экспортировать этот объем, к концу года топлива не останется для нужд кыргызстанцев», — пояснил Олег Панкратов.

Он добавил, что раньше существовала большая проблема с контрабандой в Таджикистан, потому что у республики не было договоренности о беспошлинных поставках из России. «Теперь такое соглашение есть. Вывоз топлива из КР сократился, но все же какие-то источники контрабандного вывоза остались. Хотя контрабанда значительно сократилась», — отметил министр экономики.

Ожидается, что запрет на экспорт сырой нефти введут в конце июля. Пока Минэкономики воспользовалось сезонным спросом на ГСМ. Однако чиновники не исключают, что запрет могут продлить на неопределенное время.