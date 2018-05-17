Кыргызстан хочет торговать с ЕС. Но нужна сертификация продукции

«Кыргызстан хотел бы расширить торгово-экономические отношения с ЕС. Возникает вопрос сертификации сельскохозяйственной продукции, которая могла бы поставляться на европейские рынки», — заявила журналистам депутат Европарламента Мишель Ривази по итогам переговоров с вице-премьер-министром КР Кубатбеком Бороновым.

«Кыргызстану нужны соответствующие лаборатории для сертификации продукции. Я собираюсь просить включить в программу трастового фонда Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) средства, которые можно направить на оснащение лабораторий по измерению уровня содержания пестицидов и радиоактивности в сельхозпродукции», — пообещала Мишель Ривази.

С января 2016 года Кыргызстан пользуется в Евросоюзе статусом ВСП+ (Всеобщая система преференций). Республике предоставлены таможенные льготы на 6,2 тысячи товарных позиций (66 процентов всей товарной номенклатуры). Однако поставлять товары Кыргызстан не может, пока не подтвердит качество и безопасность своей продукции.