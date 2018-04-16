За два месяца мигранты перевели в Кыргызстан $307,6 миллиона

За январь-февраль 2018 года объем денежных переводов в Кыргызстан составил $307,6 миллиона. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка.

По его данным, в феврале мигранты перевели в страну $161,7 миллиона. Это на $15,8 миллиона больше, чем в первый месяц года. Однако по сравнению с декабрем 2017 года показатель снизился на $32,6 миллиона.

Большая часть средств переведена из России — $158,6 миллиона. Из стран дальнего зарубежья перечислили $2,8 миллиона. Из них $1,5 миллиона приходится на США.

Из Кыргызстана в другие страны отправили $35,6 миллиона. Более 90 процентов средств приходится на Россию — $35,5 миллиона.

В 2017 году трудовые мигранты перевели в Кыргызстан $2 миллиарда 482,2 миллиона.