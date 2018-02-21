В 2017 году швейники экспортировали продукцию на $138 миллионов. Темп роста составил 190 процентов. Об этом заявлено на коллегии Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

По данным ведомства, рост объемов производства текстильно-швейной отрасли объясняется вступлением Кыргызстана в ЕАЭС ( 80 процентов швейной продукции экспортируется в Россию и Казахстан).

Общий объем экспорта легкой продукции в 2017 году составил $221,5 миллиона, или вырос на 11,4 процента.

На 25, 9 процента вырос объем производства кокса и очищенных нефтепродуктов. Было выработано 368, 6 тысячи тонн ГСМ. Отрасль представлена нефтеперерабатывающими предприятиями ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда», ОсОО «Токмокский деловой нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани», ОсОО «SvRichLTD».