Кыргызстан просит Узбекистан увеличить предельную норму ввоза товаров

Кыргызстан просит Узбекистан увеличить предельную норму беспошлинного ввоза товаров физическими лицами до $1 тысячи для потребительских товаров личного пользования. Об этом сегодня заявил министр экономики Артем Новиков на встрече с министром внешней торговли РУз Жамшидом Ходжаевым.

Отметим, интернет-издание gazeta.uz в начале января опубликовало информацию о возможной отмене Узбекистаном предельной нормы беспошлинного ввоза. Сейчас для физических лиц она составляет $10 для потребительских товаров, ввозимых из сопредельных государств для личного пользования.

Предельная норма беспошлинного ввоза из третьих стран на территорию ЕАЭС физлицами товаров для личного пользования составляет 1,5 тысячи евро. Общий вес товаров не должен превышать 50 килограммов. Если товар везут самолетом, его цена не должна превышать 10 тысяч евро.

«Отмечено важное значение проводимой правительством Узбекистана работы по либерализации внешней торговли. Существенное сокращение в октябре 2017 года перечня подакцизных импортных товаров и снижение ставок по некоторым товарным позициям положительно скажется на развитии торговых отношений двух стран», — прокомментировали в пресс-службе Минэкономики.

Сегодня с ряда кыргызских товаров (например, минеральной воды, кондитерских изделий) продолжают взимать акциз. Его высокие ставки — от 20 до 50 процентов от стоимости — делают продукцию кыргызских производителей неконкурентной на рынке Узбекистана.

Так, 6 октября 2017 года подписан договор на $3 миллиона между ЗАО «Келечек» и ООО «Хонобод Савдо Хамкори» на поставку минеральной лечебно-столовой газированной воды «Джалал-Абад 27». Однако поставки не осуществлялись из-за нерешенного вопроса в части акцизного налога в Узбекистане. Глава Минэконома попросил узбекского коллегу содействовать в решении проблемы.

Кроме того, Артем Новиков попросил содействия в заключении контракта между ОсОО «Автомаш-радиатор» и АО «Узметкомбинат» на поставку латунной ленты и медной фольги под возможное предоставление банковской гарантии ОАО «Айыл Банк».

Между ОсОО «Автомаш-радиатор» и АО «Узметкомбинат» планируется заключение нового контракта на 2018 год с увеличением объема закупок медно-латунного проката до 1,2 тысячи тонн (на $6 миллионов).

АО «Узметкомбинат» предлагает заключить контракт на предоплатной основе. Но для «Автомаш-радиатора» такая схема затруднительна в финансовом плане с учетом увеличения поставок. Кыргызский завод предлагает заключить контракт на условиях отсрочки платежа (90-180 дней) под возможное предоставление банковской гарантии «Айыл Банком».

ОсОО «Чуйуралтранссервис» заинтересовано в возобновлении поставок баритового концентрата в Узбекистан. Кроме того, кыргызские предприятия предложили рассмотреть возможность создания торгово-логистических центров в Кыргызстане и совместных производств на базе 42 действующих, простаивающих и выставленных на продажу кыргызстанских предприятий.