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Экономика

В 2018 году импорт молочных продуктов в ЕАЭС сократится почти на 300 тысяч тонн

В текущем году в странах Евразийского экономического союза прогнозируют увеличение производства молочных продуктов. Из-за этого их импорт сократится почти на 300 тысяч тонн. Об этом сообщил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский.

В 2017 году производство молока в ЕАЭС выросло на 800 тысяч тонн и превысило 46 миллионов тонн. Доля России и Беларуси в союзном производстве — 80 процентов.

«Мы заинтересованы во взаимной торговле молочной продукцией. Она возросла на 20 процентов и превысила $2 миллиарда. Каждая страна поставила задачу увеличения экспорта. Например, восемь молокоперерабатывающих предприятий Беларуси получили право на поставку продукции в Европу, 36 организаций — в КНР», — отметил Сергей Сидорский.

В 2018 году в странах ЕАЭС прогнозируется рост производства молока до 47 миллионов тонн и увеличение экспорта до 550 тысяч тонн.

По оценкам ЕЭК, имеющиеся в союзе ресурсы позволят в этом году не только увеличить взаимную торговлю, но и за счет этого сократить импорт молочной продукции.
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