Все крупнейшие мировые криптовалюты рухнули на 20-40 процентов

Бит­ко­ин, а также остальные популярные криптовалюты 22 де­каб­ря перешли к уверенному падению, которое составило 20-40 процентов. Об этом сообщил hi-tech.mail.ru.

По дан­ным ресурса Coinmarketcap, к 11.00 по московскому времени курс биткоина упал на 23,5 процента — до $13 138. Самая популярная в мире крип­то­ва­лю­та де­ше­ве­ет тре­тий день под­ряд, всего с пиковой стоимости в $20 000 биткоин потерял 35 процентов цены.

Как сообщается, падают, судя по графикам, и все остальные криптовалюты, различается лишь скорость падения. Например, Ethereum за по­след­ние сутки упал на 26,29 процента — до $640 за один токен. Bitcoin Cash упал почти на 40 процентов — до $2299.