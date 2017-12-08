Продукция более 6 тысяч наименований из Кыргызстана получила доступ на рынок ЕС

Продукция более 6 тысяч наименований из Кыргызстана получила доступ на рынок стран Европейского союза. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ПРООН.

Как считает координатор Глобального проекта ПРООН «Инициатива по финансированию биоразнообразия» Лира Жолдубаева, добровольная сертификация выведет компании на новые зарубежные рынки.

Добровольная сертификация — это один из важных инструментов развития «зеленой» экономики в стране и, как следствие, предупреждения и снижения негативного влияния на окружающую среду. Лира Жолдубаева

Кыргызстан стал первой в Центральной Азии страной, получившей статус пользователя схемы ВСП+, выданной Евросоюзом в 2016 году. Ранее экспортеры из Кыргызстана уплачивали таможенные пошлины в размере 14,6 процента на сельхозпродукцию и 5-9 процентов — на текстильные изделия.

Теперь Кыргызстан может беспошлинно экспортировать продукцию сельскохозяйственной, перерабатывающей отраслей, изделия из кожи и шерсти, древесину, резину, швейную продукцию, сырье для швейной отрасли, керамику, стекло, электрическое и машинное оборудование.