Список предприятий, которым разрешат поставлять продукты на рынки ЕАЭС, расширят

«Предусмотрено расширение перечня предприятий, которым разрешена поставка продуктов, подлежащих ветеринарно-санитарному контролю, в Казахстан», — сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

Согласно дорожной карте, в сфере ветеринарии и карантина растений большая часть пунктов касается обеспечения кыргызской стороной постоянного и эффективного ветеринарно-санитарного контроля товаров, перемещаемых через Казахстан. Меры предусмотрены для соблюдения норм ЕАЭС.

Что касается фирм, которым запретили ввоз товаров, то каждый случай будет рассматриваться отдельно. В итоге они уже будут действовать официально и поставлять свою продукцию. Я бы также не стал говорить о том, что Кыргызстан пошел на какие-то уступки в дорожной карте. Толкунбек Абдыгулов

В сфере карантина растений большая часть пунктов касается обеспечения Кыргызстаном постоянного и эффективного контроля подкарантинной продукции. При этом предусматривается, что на фитосанитарном контроле должностные лица не должны требовать документы, не предусмотренные правом ЕАЭС в области карантина растений.

Ранее запретили ввозить продукцию в Казахстан Кондитерскому дому «Куликовский». Соответствующее постановление издал Комитет охраны общественного здоровья РК 21 ноября. А молочную продукцию ряда поставщиков из КР в Казахстане уничтожили.