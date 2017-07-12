Детские игровые площадки станут безопаснее

Производители детских игровых площадок в странах Евразийского экономического союза получат переходный период по техрегламенту о безопасности оборудования для них. Переходные положения к документу утвердили накануне члены коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Техрегламент ЕАЭС принят советом ЕЭК 17 мая 2017 года. В нем установлены требования к безопасности оборудования и покрытий для детских игровых площадок, а также связанными с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. Техрегламент вступает в силу в ноябре 2018 года.

Коллегия ЕЭК решила, что оборудование и покрытия для детских игровых площадок могут производиться или продаваться на территории ЕАЭС до 1 июня 2020 года. Но только при условии, что производитель имеет документы об оценке соответствия, выданные до дня вступления в силу техрегламента, или если продукция ранее не подлежала обязательной оценке соответствия. Ее использование возможно в течение назначенного срока службы. После эксплуатация должна быть прекращена.