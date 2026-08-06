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Экономика

Кыргызстан и Россия создадут единого мобильного оператора

Кыргызстан и Россия создадут бесшовного мобильного оператора связи. Соответствующее соглашение стороны планируют подписать в ближайшее время. Об этом сообщил председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков на Кыргызско-Российском экономического форуме.

Предполагается, что абоненты смогут пользоваться мобильной связью и интернетом на территории обеих стран без необходимости менять SIM-карту или оплачивать роуминг.

«Это одна из важных инициатив в сфере межгосударственной цифровой повестки», — сказал Артем Новиков журналистам на полях Кыргызско-Российского экономического форума.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/384334/
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