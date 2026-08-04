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Экономика

В Кыргызстане ускорят импорт нефтепродуктов и усилят мониторинг рынка ГСМ

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел совещание с руководителями компаний, занимающихся поставками и реализацией горюче-смазочных материалов.

Участники встречи обсудили исполнение новых соглашений по импорту нефтепродуктов, ситуацию на внутреннем и мировом рынках топлива, а также имеющиеся запасы ГСМ на складах компаний.

По итогам совещания Эрлист Акунбеков заявил, что государство своевременно предоставляет субсидии для обеспечения внутреннего рынка топливом.

В связи с этим, по его словам, все автозаправочные станции в регионах должны работать в штатном режиме, без каких-либо ограничений.

Кроме того, профильным государственным органам поручено ускорить заключение и исполнение новых соглашений на импорт нефтепродуктов, а также усилить мониторинг ситуации на топливном рынке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/384099/
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