Адылбек Касымалиев предупредил о дальнейшем росте цен на бензин

Цены на бензин и дизельное топливо в Кыргызстане будут постепенно повышаться. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, страна импортирует более 90 процентов горюче-смазочных материалов, поэтому внутренний рынок напрямую зависит от внешних цен, геополитической ситуации и стоимости перевозки.

Мы пока удерживаем цены, но они все равно будут постепенно расти. Адылбек Касымалиев

Он отметил, что поставки из России стали сложнее, чем раньше. Власти ведут переговоры с несколькими государствами и ищут альтернативные маршруты.

Сейчас топливо также поступает из Беларуси. Из Китая доставили первую партию — пять автоцистерн.

Кабмин обсуждает возможность перевозки топлива по железной дороге, поскольку автомобильная доставка обходится дорого.

Кроме того, КР ведет переговоры с Узбекистаном. По словам Адылбека Касымалиева, узбекская сторона готова поставлять около 20 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц после переработки импортной нефти на своих заводах.

Поставки рассматриваются из Турции и европейских стран. Однако такие маршруты требуют перевозки через Каспий и территорию нескольких стран, что значительно повышает стоимость топлива.

Глава кабмина сообщил, что государство субсидирует цены на дизельное топливо, сжиженный газ и бензин АИ-92. Благодаря этому они примерно на 20-25 сомов ниже, чем в Узбекистане и Таджикистане.

Однако постоянно компенсировать весь рост из бюджета невозможно, поскольку на это потребуются миллиарды сомов.