16:18
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

Адылбек Касымалиев предупредил о дальнейшем росте цен на бензин

Цены на бензин и дизельное топливо в Кыргызстане будут постепенно повышаться. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, страна импортирует более 90 процентов горюче-смазочных материалов, поэтому внутренний рынок напрямую зависит от внешних цен, геополитической ситуации и стоимости перевозки.

Мы пока удерживаем цены, но они все равно будут постепенно расти.

Адылбек Касымалиев

Он отметил, что поставки из России стали сложнее, чем раньше. Власти ведут переговоры с несколькими государствами и ищут альтернативные маршруты.

Сейчас топливо также поступает из Беларуси. Из Китая доставили первую партию — пять автоцистерн. 

Кабмин обсуждает возможность перевозки топлива по железной дороге, поскольку автомобильная доставка обходится дорого.

Кроме того, КР ведет переговоры с Узбекистаном. По словам Адылбека Касымалиева, узбекская сторона готова поставлять около 20 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц после переработки импортной нефти на своих заводах.

Поставки рассматриваются из Турции и европейских стран. Однако такие маршруты требуют перевозки через Каспий и территорию нескольких стран, что значительно повышает стоимость топлива.

Глава кабмина сообщил, что государство субсидирует цены на дизельное топливо, сжиженный газ и бензин АИ-92. Благодаря этому они примерно на 20-25 сомов ниже, чем в Узбекистане и Таджикистане.

Однако постоянно компенсировать весь рост из бюджета невозможно, поскольку на это потребуются миллиарды сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/384082/
просмотров: 804
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин: ВВП Кыргызстана по итогам года может превысить 2 триллиона сомов
Мясо дорожает, картофель дешевеет: как изменились цены на продукты в июле
Бензин в Бишкеке почти вдвое дороже, чем в Казахстане
В кабмине Кыргызстана обсудили обеспечение внутреннего рынка ГСМ
Бензин и дизтопливо: насколько стало дороже заправляться в июле и с начала года
Данияр Амангельдиев: Россия поддержала возобновление поставок ГСМ в Кыргызстан
Азербайджан готов поставлять нефтепродукты в Кыргызстан
Кыргызстан договорился с Россией о поставках 100 тысяч тонн ГСМ в месяц
Россия продлила запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года
В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Популярные новости
Юань бьет рекорд, подорожали и&nbsp;другие валюты: курс на&nbsp;3&nbsp;августа Юань бьет рекорд, подорожали и другие валюты: курс на 3 августа
Кыргызстан договорился с&nbsp;Россией о&nbsp;поставках 100 тысяч тонн ГСМ в&nbsp;месяц Кыргызстан договорился с Россией о поставках 100 тысяч тонн ГСМ в месяц
Евро перешагнул рубеж в&nbsp;100&nbsp;сомов, рубль обновил минимум: курс валют на&nbsp;31&nbsp;июля Евро перешагнул рубеж в 100 сомов, рубль обновил минимум: курс валют на 31 июля
Бензин и&nbsp;дизтопливо: насколько стало дороже заправляться в&nbsp;июле и&nbsp;с&nbsp;начала года Бензин и дизтопливо: насколько стало дороже заправляться в июле и с начала года
Бизнес
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
Готовьтесь к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: получайте 5&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;картам BAKAI Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI
4 августа, вторник
16:11
Глава кабмина рассказал, как Садыр Жапаров следит за соцсетями Глава кабмина рассказал, как Садыр Жапаров следит за со...
16:09
В Джумгале мужчина забрал более 120 голов скота и скрылся
16:06
Женщина напала на сотрудницу «Ош-Тазалыка» и заявила, что ничего не помнит
16:01
Минэнерго поручило ускорить подготовку энергосистемы к ШОС, ВИК и зиме
15:52
Прием в первый класс. Какие документы нужно сдать в школу