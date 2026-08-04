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Экономика

Сом подорожал к рублю, юаню и тенге: курс валют на 4 августа

Фото из интернета. Евро продолжает дорожать третий день подряд

Сом восстановил позиции по отношению к большинству основных валют. Российский рубль вновь начал дешеветь, опустившись ниже отметки в 1,1 сома. Откатились после недавних максимумов китайский юань и казахский тенге. На этом фоне растет только евро, а доллар США сохраняет стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,7818 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,2 сома, продажа — 101,2 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,097 сома (снижение на 0,31 процента). Возобновил спад. Валюта не удержалась выше отметки 1,1 сома и обновили минимум августа.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,028 сома, продажа — 1,116 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 4 августа 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке

Выплата в сомах

Изменение за сутки

Изменение за месяц

Изменение с начала 2026 года

30 000 рублей

32 910 сомов

-102 сома

-948 сомов

+1 915 сомов

50 000 рублей

54 850 сомов

-170 сомов

-1 580 сомов

+3 192 сома

100 000 рублей

109 700 сомов

-340 сомов

-3 160 сомов

+6 380 сомов

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1838 сома (снижение на 0,49 процента). Прервал двухдневный рост.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,163 сома, продажа — 0,1945 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,9481 сома (снижение на 0,11 процента). После достижения годового пика валюта немного просела.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13,12 сома.

24.kg
Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 4 августа

  • Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383993/
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