Сом подорожал к рублю, юаню и тенге: курс валют на 4 августа

Сом восстановил позиции по отношению к большинству основных валют. Российский рубль вновь начал дешеветь, опустившись ниже отметки в 1,1 сома. Откатились после недавних максимумов китайский юань и казахский тенге. На этом фоне растет только евро, а доллар США сохраняет стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,7818 сома (рост на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,2 сома, продажа — 101,2 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,097 сома (снижение на 0,31 процента). Возобновил спад. Валюта не удержалась выше отметки 1,1 сома и обновили минимум августа.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,028 сома, продажа — 1,116 сома.
Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 4 августа 2026 года по курсу НБ КР)
|
Сумма к отправке
|
Выплата в сомах
|
Изменение за сутки
|
Изменение за месяц
|
Изменение с начала 2026 года
|
30 000 рублей
|
32 910 сомов
|
-102 сома
|
-948 сомов
|
+1 915 сомов
|
50 000 рублей
|
54 850 сомов
|
-170 сомов
|
-1 580 сомов
|
+3 192 сома
|
100 000 рублей
|
109 700 сомов
|
-340 сомов
|
-3 160 сомов
|
+6 380 сомов
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1838 сома (снижение на 0,49 процента). Прервал двухдневный рост.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,163 сома, продажа — 0,1945 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,9481 сома (снижение на 0,11 процента). После достижения годового пика валюта немного просела.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13,12 сома.
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Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.
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В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
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В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.