Сом подорожал к рублю, юаню и тенге: курс валют на 4 августа

Фото из интернета. Евро продолжает дорожать третий день подряд

Сом восстановил позиции по отношению к большинству основных валют. Российский рубль вновь начал дешеветь, опустившись ниже отметки в 1,1 сома. Откатились после недавних максимумов китайский юань и казахский тенге. На этом фоне растет только евро, а доллар США сохраняет стабильность. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 100,7818 сома (рост на 0,01 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,2 сома, продажа — 101,2 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,097 сома (снижение на 0,31 процента). Возобновил спад. Валюта не удержалась выше отметки 1,1 сома и обновили минимум августа.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,028 сома, продажа — 1,116 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 4 августа 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке Выплата в сомах Изменение за сутки Изменение за месяц Изменение с начала 2026 года 30 000 рублей 32 910 сомов -102 сома -948 сомов +1 915 сомов 50 000 рублей 54 850 сомов -170 сомов -1 580 сомов +3 192 сома 100 000 рублей 109 700 сомов -340 сомов -3 160 сомов +6 380 сомов

Казахстанский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1838 сома (снижение на 0,49 процента). Прервал двухдневный рост.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,163 сома, продажа — 0,1945 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 12,9481 сома (снижение на 0,11 процента). После достижения годового пика валюта немного просела.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13,12 сома.

Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 4 августа