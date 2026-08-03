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Экономика

Доходы ФОМС на 2027 год прогнозируются на уровне более 12 миллиардов сомов

Проект закона «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов» вынесен на общественное обсуждение.

Проект бюджета Фонда ОМС на 2027-й сформирован по доходам в размере 12 миллиардов 863 миллиона 307,8 тысячи сомов и расходам в таком же объеме.

Прогнозные показатели на 2028 год составляют 13,6 миллиарда сомов, на 2029-й — 14,2 миллиарда сомов. 

Основными источниками формирования бюджета Фонда ОМС на 2027 год являются ассигнования, перечисляемые из республиканского бюджета, и средства страховых взносов на обязательное медицинское страхование, перечисляемые из бюджета Социального фонда.

Поступления ассигнований, перечисляемых из республиканского бюджета, прогнозируются на 2027-й в объеме 2 миллиарда 57 миллионов 870,4 тысячи сомов; поступления средств страховых взносов — в объеме 8,4 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383956/
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