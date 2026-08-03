16:34
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

Узбекистан намерен завершить вступление в ВТО в 2026 году

Узбекистан подтвердил намерение завершить процесс вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2026 году, сообщает Podrobno.uz.

По данным издания, страна продолжает приводить национальное законодательство в соответствие с требованиями ВТО.

С марта этого года обновлено около 190 нормативных правовых актов. В частности, проведены реформы в сфере санитарных и фитосанитарных требований, безопасности пищевой продукции, создан единый Комитет по безопасности пищевых продуктов, а также доработаны законопроекты об антидемпинговых, компенсационных и защитных мерах.

Вступление Узбекистана в организацию поможет повысить устойчивость экономики и станет основой для дальнейших реформ.

Отмечается, что РУз подала заявку на вступление в ВТО еще в 1994 году, однако активная фаза переговоров началась лишь в 2020-м.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383944/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Жителям села, переданного Кыргызстану от Узбекистана, дадут гражданство КР
Союзничество с Узбекистаном и Азербайджаном расширяет возможности КР — политолог
Узбекистан и Кыргызстан увеличат срок пребывания без регистрации до 15 суток
В Узбекистане предложили ввести налог на доходы по банковским депозитам
Кыргызстан и Узбекистан договорились увеличить товарооборот до $2 миллиардов
Визит президента Узбекистана: как его встретили в Чолпон-Ате
Садыр Жапаров встретил Шавката Мирзиеева, прибывшего с госвизитом в Кыргызстан
Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Узбекистана
В КР реализуется инвестиционный проект по производству стекольной продукции
В Узбекистане сменился глава службы безопасности президента
Популярные новости
Кыргызстан договорился с&nbsp;Россией о&nbsp;поставках 100 тысяч тонн ГСМ в&nbsp;месяц Кыргызстан договорился с Россией о поставках 100 тысяч тонн ГСМ в месяц
Юань бьет рекорд, подорожали и&nbsp;другие валюты: курс на&nbsp;3&nbsp;августа Юань бьет рекорд, подорожали и другие валюты: курс на 3 августа
Евро и&nbsp;юань подорожали, рубль заметно подешевел: курс валют на&nbsp;30&nbsp;июля Евро и юань подорожали, рубль заметно подешевел: курс валют на 30 июля
Евро перешагнул рубеж в&nbsp;100&nbsp;сомов, рубль обновил минимум: курс валют на&nbsp;31&nbsp;июля Евро перешагнул рубеж в 100 сомов, рубль обновил минимум: курс валют на 31 июля
Бизнес
Премиальная карта Mastercard World Elite от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Премиальная карта Mastercard World Elite от «Элдик Банка»
ABank представляет лимитированную Visa Gold к&nbsp;VI&nbsp;Всемирным играм кочевников ABank представляет лимитированную Visa Gold к VI Всемирным играм кочевников
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
3 августа, понедельник
16:11
Узбекистан намерен завершить вступление в ВТО в 2026 году Узбекистан намерен завершить вступление в ВТО в 2026 го...
16:10
Перечень учебников, разрешенных в школах с сентября, утвердили в Кыргызстане
16:07
Пенсии в Кыргызстане хотят назначать автоматически без заявления граждан
16:03
Кыргызстан откажется от советских норм геодезии в строительстве
15:56
Лжепрапорщик с удостоверением ГКНБ требовал от гражданина по $5 тысяч в месяц