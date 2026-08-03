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Экономика

Фермеры Кыргызстана получили в 2026 году технику в лизинг на 6,7 миллиарда сомов

В 2026 году в Кыргызстане через лизинг аграриям предоставлено 2 тысячи 186 единиц техники на 6,7 миллиарда сомов. Такие данные озвучили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, с 2011-го в стране реализуются семь лизинговых проектов, в рамках которых предоставляются сельскохозяйственная техника, а также оборудование, необходимое для перерабатывающей отрасли. Лизинг выдается на семь лет под 6 процентов годовых.

Всего в рамках государственных лизинговых проектов сельским товаропроизводителям передано 11 тысяч 986 единиц сельскохозяйственной техники общей стоимостью 24,8 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383935/
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