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Экономика

В Кыргызстане рассматривают запуск скоростного поезда Бишкек — Ош

Вопрос строительства скоростных поездов рассматривают в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил генеральный директор госпредприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев.

По его словам, в приоритете соединение севера и юга республики.

«Основным толчком для экономического развития страны является логистика. Железная дорога — второе экономически выгодное направление перевозок после моря. Также она помогает разгружать автодороги и обеспечивать безопасность. Думаю, очень скоро из Бишкека до Оша будем ездить на поезде, обязательно будем рассматривать его скоростным, чтобы быстрее доехать из одной точки до другой в течение, может, шести-восьми часов, как технико-экономическое обоснование (ТЭО) покажет», — сказал Азамат Сакиев.

Он напомнил, что в конце июля 2026 года состоялось открытие железнодорожной ветки Балыкчи — Кочкор протяженностью 63 километра.

«Железнодорожная линия Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече — Макмал является очень важным стратегическим проектом республиканского значения. За 78 лет мы впервые начали строить в Кыргызстане железные дороги, причем собственными силами, без участия иностранных инженеров, проектировщиков, инвестиций и финансовых инструментов. Было много скептики, но мы доказали, что можем качественно строить. Сейчас начинаем ТЭО до Кара-Кече (второй этап) и третий этап до Макмала», — заметил Азамат Сакиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383901/
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