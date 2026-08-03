Нацбанк Кыргызстана выпустил золотую монету к 35-летию независимости

Национальный банк Кыргызской Республики с 3 августа 2026 года вводит в обращение золотую коллекционную монету «Независимой Кыргызской Республике — 35 лет» серии «Исторические события». Выпуск приурочен к 35-летию независимости страны, которое будет отмечаться 31 августа.

По данным регулятора, на лицевой стороне монеты изображен идущий вперед снежный барс на фоне государственного флага Кыргызской Республики. Снежный барс, являющийся национальным символом Кыргызстана, олицетворяет силу, величие и природное богатство страны. По окружности размещена надпись «Эгемен Кыргыз Республикасы», в нижней части указаны номинал — 100 сомов и надпись «35 жыл».

На оборотной стороне размещена цифра «35», внутри которой изображен герб Кыргызской Республики на фоне геометрических узоров, выполненных в стиле кыргызского лоскутного рукоделия — курака. Также указаны надпись «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы», год выпуска — 2026, проба золота Au 999 и масса монеты — 7,78 грамма.

Коллекционная монета имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызской Республики.

Тираж монеты составляет 1 тысячу экземпляров. Она изготовлена из золота 999-й пробы, имеет диаметр 22 миллиметров, массу 7,78 грамма и отчеканена в качестве proof.

Каждая монета помещена в акриловую капсулу и упакована в индивидуальный футляр с сертификатом качества.

Стоимость коллекционной монеты составляет 99 тысяч 460 сомов. Приобрести ее можно в кассах центрального аппарата и областных управлений Национального банка.