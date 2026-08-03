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Экономика

Юань бьет рекорд, подорожали и другие валюты: курс на 3 августа

Фото из интернета. Евро за две последние сессии отыграл более 1 процента стоимости

Основные валюты заметно укрепились к сому. Евро продолжил уверенный подъем, закрепившись выше отметки в 100 сомов. Китайский юань обновил максимум 2026 года, а российский рубль возобновил рост. Стабильность показал только доллар США. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,773 сома (рост на 0,65 процента). Ускорил рост.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,36 сома, продажа — 101,36 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1004 сома (рост на 0,26 процента). Отыграл падение, прервал негативную динамику и вернулся к отметке выше 1,1 сома.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,022 сома, продажа — 1,12 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 3 августа 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке

Выплата в сомах

Изменение за сутки

Изменение за месяц

Изменение с начала 2026 года

30 000 рублей

33 012 сомов

+87 сомов

-846 сомов

+2 017 сомов

50 000 рублей

55 020 сомов

+145 сомов

-1 410 сомов

+3 362 сомов

100 000 рублей

110 040 сомов

+290 сомов

-2 820 сомов

+6 720 сомов

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1847 сома (рост на 0,22 процента). Продолжил подъем второй день подряд.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1626 сома, продажа — 0,1941 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,9622 сома (рост на 0,15 процента). Новый годовой рекорд стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13,12 сома.

24.kg
Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 3 августа

  • Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383869/
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