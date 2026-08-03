Юань бьет рекорд, подорожали и другие валюты: курс на 3 августа

Основные валюты заметно укрепились к сому. Евро продолжил уверенный подъем, закрепившись выше отметки в 100 сомов. Китайский юань обновил максимум 2026 года, а российский рубль возобновил рост. Стабильность показал только доллар США. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,773 сома (рост на 0,65 процента). Ускорил рост.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,36 сома, продажа — 101,36 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1004 сома (рост на 0,26 процента). Отыграл падение, прервал негативную динамику и вернулся к отметке выше 1,1 сома.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,022 сома, продажа — 1,12 сома.
Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 3 августа 2026 года по курсу НБ КР)
|
Сумма к отправке
|
Выплата в сомах
|
Изменение за сутки
|
Изменение за месяц
|
Изменение с начала 2026 года
|
30 000 рублей
|
33 012 сомов
|
+87 сомов
|
-846 сомов
|
+2 017 сомов
|
50 000 рублей
|
55 020 сомов
|
+145 сомов
|
-1 410 сомов
|
+3 362 сомов
|
100 000 рублей
|
110 040 сомов
|
+290 сомов
|
-2 820 сомов
|
+6 720 сомов
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1847 сома (рост на 0,22 процента). Продолжил подъем второй день подряд.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1626 сома, продажа — 0,1941 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,9622 сома (рост на 0,15 процента). Новый годовой рекорд стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13,12 сома.
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Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.
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В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
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В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.