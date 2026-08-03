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Экономика

Спецтехнику для уборки улиц намерены закупить чиновники Каракола

Спецтехнику для уборки улиц намерены приобрести чиновники Каракола. Городское управление муниципальным имуществом объявило тендер на покупку коммунальной спецтехники на сумму 34,5 миллиона сомов, сообщается на портале госзакупок.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Спецтехнику для уборки улиц намерены закупить чиновники Каракола

На нужды города запланировано обрести три многофункциональные вакуумно-подметальные машины для очистки улиц и один гидромеханический бульдозер для работы на мусорном полигоне.

Поставщик должен доставить спецтехнику на условиях DDP (то есть берет на себя максимальную ответственность за доставку товара) и осуществляет транспортировку, таможенное оформление, уплату всех налогов и пошлин, а также запуск машин в эксплуатацию и обучение персонала. При этом вся техника должна быть новой (2026 года выпуска) с гарантией не менее 24 месяцев.

Заявки на участие принимаются до 13 августа.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383861/
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