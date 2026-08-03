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Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Страны ОПЕК+ договорились с сентября нарастить добычу нефти

С сентября страны ОПЕК+ планируют одобрить увеличение квот на добычу нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки, сообщает Reuters.

Власти Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Алжира, Казахстана и Омана после этого дальнейшее наращивание добычи приостановят до конца года.

Отмечается, что фактический рост добычи оказался значительно ниже утвержденных квот. Причиной стали перебои с экспортом нефти, вызванные конфликтами в Украине и на Ближнем Востоке, которые затронули поставки из стран Персидского залива, а также России и Казахстана.

Отказ от дальнейшего повышения добычи до конца 2026 года связан с предстоящими переговорами о новых базовых уровнях добычи, на основе которых будут рассчитываться квоты с 2027 года, говорится в публикации.

Предстоящее увеличение станет завершающим этапом постепенной отмены добровольного сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, согласованного странами ОПЕК+ в 2023 году. После этого в силе останутся ограничения на добычу около 2 миллионов баррелей в сутки, действующие с 2022 года.

Некоторые страны, в том числе Ирак, выступают за повышение своих индивидуальных квот, аргументируя это ростом собственных добывающих мощностей.

Семь стран ОПЕК+ — это группа нефтедобывающих государств, которые самостоятельно координируют объемы добычи нефти после того, как Объединенные Арабские Эмираты вышли из состава организации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383860/
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