Экспорт ячменя в Кыргызстан из России увеличился в 281 раз

Поставки ячменя из России в Кыргызстан в январе – мае 2026 года увеличились более чем в 280 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Такие данные содержатся в материалах статистики.

Уточняется, что с января по май КР получила от РФ 14 тысяч 53,7 тонны ячменя стоимостью 2,76 миллиона долларов, что в 281 раз превышает прошлогодний показатель – 50 тонн на 9,8 тысячи долларов.

При этом Россия является вторым поставщиком ячменя в Кыргызстан после Казахстана, который, в свою очередь, за год нарастил экспорт в 286 раз – с 52,8 тонны до 15 тысяч 97,4 тонны.