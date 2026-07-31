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Экономика

Кыргызстан готов экспортировать ягоды на турецкий рынок

Замминистра экономики Беназир Нурланова встретилась с делегацией турецких предпринимателей.

По данным Минэкономики, стороны обсудили перспективы расширения кыргызско-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличения экспорта отечественных ягод на турецкий рынок, развития логистики и реализации совместных проектов в сфере торговли и агропромышленного комплекса.

По итогам встречи представители кыргызских экспортеров и турецкого бизнес-сообщества обменялись контактами и договорились о дальнейшем развитии прямого сотрудничества. Также Объединение юридических лиц «Ассоциация сельхозпроизводителей «Агрокластер Фрукты и ягоды» и турецкая сторона заявили о намерении заключить экспортные контракты на поставку кыргызских ягод.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383777/
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